日銀の植田和男総裁日銀は10日、植田和男総裁（74）が肝嚢胞感染症の治療のため入院し、15、16日に開く金融政策決定会合を欠席する見込みだと発表した。日銀によると、植田総裁は書面で意見を提出するが、議決権は行使しない。利上げを決定する方針は維持するとみられる。9日から検査入院していた。2週間程度入院するという。決定会合の議長は氷見野良三副総裁が代理し、16日の決定会合後の記者会見は内田真一副総裁が行う。内