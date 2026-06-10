演技する羽生結弦さん（C）NHKフィギュアスケート男子で冬季五輪2連覇を果たした仙台市出身の羽生結弦さん（31）が、人気デュオ「ゆず」制作の東日本大震災伝承ソング「幾重」に合わせた自作の演目を披露した。震災から15年。避難所生活を経験した羽生さんは「まだ苦しいという方々の傷に寄り添いながらも、少しでも未来が明るくなるようにと祈りを込めて滑った」と思いを語った。今回の特別コラボはNHKが企画。ゆずの北川悠仁