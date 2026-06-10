◇交流戦ロッテ―中日（2026年6月10日ZOZOマリン）ロッテのドラフト2位・毛利海大投手（22）が中日打線に滅多打ちにあった。プロワーストの9安打10失点、最短の3回でKOされた。初回いきなりつまずいた。先頭の岡林を歩かせると、続く鵜飼に左翼線へ先制適時二塁打浴びる。さらに2死一、二塁から細川に左中間二塁打、石川昴に右越え2ランを被弾して大量5点を初回から失った。直球、変化球ともに高く、2回にも1死満塁を