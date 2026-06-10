厚生労働省の専門家部会は１０日、デング熱など蚊が媒介する感染症への対策をまとめた指針の改正案を了承した。平時からの備えとして、国や自治体による殺虫剤の備蓄など、対策強化策を盛り込んだ。厚労省は月内にも改正する方針だ。近年、蚊が媒介する感染症で代表的なデング熱やチクングニア熱が海外で流行しており、訪日外国人客の増加などで、国内でも感染が広がる恐れがある。改正案では、感染症の病原体を保有する蚊が