女優吉川愛（26）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。吉川は肝試し翌日に姿を消した女子大生・杏を演じた。「最初のシーンが重要だったりするので、最低でも2回は見た方