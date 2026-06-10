注意喚起のつもりだったのか、それともーー。人気バイク女子YouTuber「りき」が公開した事故後の入院動画に賛否の声が広がっている。「登録者約6万人を抱えるりきさんは、元教習指導員としても知られるライダーです。今回話題となっているのは、6月9日までに公開された、《【緊急搬送】恐ろしすぎるシミー現象。生きててよかった…》というタイトルの動画でした。「りきさんはオークションで購入したスーパーカブで高速道路を約9