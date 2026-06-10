TBSの看板女子アナの一人である山本恵里伽アナが、事実婚をしていたことが6月9日、分かった。TBSラジオ『荻上チキ・Session』に出演し、自ら明らかしたのだ。「事実婚とは、婚姻届を提出する『法律婚』とは異なり、戸籍上の夫婦とはならないものの、双方の合意のもとで夫婦として共同生活を送る形態を指しています。番組のなかで山本アナは、『個人的な話ではあるんですけども、私自身が先日、事実婚をいたしまして。法律婚では