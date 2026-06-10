ミュージシャンの小泉今日子が6月4日、自身が代表を務める株式会社明後日のXアカウントで投稿した内容が話題を集めている。「同アカウントでは《今朝の一曲》として、ジョン・レノンさんの名曲『イマジン』の日本語訳詞が付けられたYouTube動画のリンクが紹介されています。『イマジン』はアメリカと日本では1971年にリリースされた楽曲で、国家や宗教の対立や憎悪のないユートピア的な世界を思い描き、共有すれば世界が変わると