タレントの鈴木紗理奈が、6月9日までに更新されたInstagramのストーリーズで “大人の思春期” の発動を告白し、波紋を呼んでいる。「鈴木さんは《大人の思春期ゴリゴリ発動中梅雨のせい》の書き出しで、《昨夜はこれまでの哀しかった事ととか話して号泣（←わたしが》《小さい頃のリオトの動画一緒に見て号泣（←わたしが》《号泣する私がおかし過ぎて2人で最後は爆笑》と息子さんとのエピソードを書き込みました。鈴木さんは