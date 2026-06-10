ALL iN FAZEが、新体制初となるニューデジタルシングル「Ciel」を本日配信リリースした。また、8月に茨城・ひたち海浜公園にて4日間にわたって開催される＜LuckyFes’26＞のオープニングアクトとして出演することも決定した。新曲「Ciel」は、現在のバンド構成だからこそ表現できるサウンドを追求する中で、⾃然と初期衝動を感じさせる原点回帰的な楽曲だという。これまでの活動で抱えてきた葛藤や現実、それでもなお音楽を