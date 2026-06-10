Da-iCE・花村想太ソロ「SOTA HANAMURA」が、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』に収録されているリード曲「Lose」のMV Behind The Scenesを公開した。本アルバムにはボーナストラックを含めた全13曲が収録され、2月6日に先行配信した「Me.exe」をはじめとする自らが手掛けた楽曲たちのほか、大野雄大による提供曲「To you」、シンガーソングライター・eillが作詞曲・編曲を手掛けた「We Got This」、SIRUPが作詞作曲を手掛けた「