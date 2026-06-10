ラグビー男子日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は１０日、都内で会見に臨み、４月のＵ２３日本代表豪州遠征中に審判団への不適切発言で処分を受けたことについて「今回の件については、本当に申し訳なく思っています。ラグビーというスポーツを汚してしまうような行為になってしまったことは、深く反省しております」と、謝罪した。ジョーンズＨＣは、豪州遠征での３試合で不適切な発言があったとされ、今