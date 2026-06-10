NEK!が、メジャー1stシングル「FLiCK」を本日配信リリースし、ポニーキャニオンからメジャーデビューを果たした。本楽曲は、ネット発のバンドである彼女達のアイデンティが詰まった名刺代わりの一曲だという。そして、リリースを記念したストリーミングシェアキャンペーンもスタートし、「FLiCK」のMVが6月12日19時に公開されることも告知された。https://youtu.be/yP7PhWiGtb0また、メジャーデビューにあわせ、アーティスト写真と