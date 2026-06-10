◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン闘争心をギラギラと燃えたぎらせた。ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は栗東・坂路でスピリットライズ（４歳１勝クラス）を２馬身追走。ラスト２ハロンから仕掛けられると即座にギアを上げ、頭差だけ僚馬より前へ出た。鞍上の激しく手が動くのに合わせて、抜かせまいと前肢を大き