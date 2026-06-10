ヒグチアイが、メジャーデビューから10周年を迎える2026年に4年ぶりとなる自主企画＜好きな人の好きな人＞の開催を発表した。ヒグチアイの「好きな人」を招くお馴染みの対バン企画を、初の名古屋公演も含め、弾き語りとバンドの両編成で開催する。◆◆◆◾️ヒグチアイ コメントメジャーデビュー10周年の年に、10年以上前からお世話になっているライブハウスでライブを企画します。お世話になった人