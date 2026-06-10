◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神が、中野拓夢内野手の適時失策で同点に追いつかれた。２点リードの４回。先発の大竹が１死から柳田にソロ本塁打を浴びると、なおも続く２死一、三塁のピンチで庄子の痛烈な打球は二塁へ。難しいバウンドだったが、名手の中野が捕球しきれず打球は中堅の芝を転々とした。記録は失策。試合を振り出しに戻された。