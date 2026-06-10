◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人がパスボールで追加点を入れた。２―０の４回先頭でダルベックが四球で出塁。大城の右前安打などで１死一、三塁とすると、吉川の打席で３番手・柴田の投球を捕手・太田が捕球できず。ボールがファウルゾーンに転がる間に三塁走者のダルベックが生還した。リードは３点に広がり、今季３勝目を目指す先発の戸郷にとっても大きな追加点と