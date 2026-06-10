「相手の立場になって考えなさい」よく耳にする言葉ですが、どんなに考えても実際に同じ立場にならなければ思いが及ばないことも多いのかもしれません。筆者は産後、とある出来事がきっかけとなり、子を持つ前の自分の発言を反省することとなりました。今回は筆者自身のエピソードを紹介します。 初めての経験 子どもが生まれて3か月が経ち、100日の記念に写真館で撮影をしてもらうことにしました。 写真館から