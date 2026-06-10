メ～テレ（名古屋テレビ） 高級腕時計をだまし取ったとして29歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは住居職業ともに不詳の山崎大貴容疑者（29）です。 警察によりますと山崎容疑者はおととし11月、東京都中野区の会社役員の男性に、ＳＮＳの通話機能で「腕時計が海外の市場で高騰していて高値で売却できる」などと嘘を言って腕時計1本をだまし取った疑いが持たれています。 警察は山崎容疑者の認