◆プロボクシング▽５４キロ契約６回戦〇片岡叶夢（３回ＴＫＯ）アタッチャイ・プラソエトリ●（１０日、東京・後楽園ホール）アマチュア３冠の「ザ・ドリーム」片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝が、アタッチャイ・プラソエトリ（２４）＝タイ＝を３回２分３１秒ＴＫＯで下し、ＫＯ勝利デビューを飾った。身長１７１センチのサウスポー・片岡は、スタンスを広げ重心を低くしたスタイルから左ストレートを上下に打ち込み圧倒