食料品の消費税1％か0％か、注目が集まっています。 【写真を見る】食料品の消費税減税で価格は？専門家｢価格は下がらない可能性｣ 飲食料品の値上げ品目数は10月までの予定で1万1000超 原油高の影響も【大石邦彦解説】 まずこの食料品の消費税0％案は、これ元々高市総理が衆院選前に“悲願”とまで言っていたものですから、実現しないと公約違反の批判を受けますから、是が非でも実現したいところ。0か1なのかというのが、今の最