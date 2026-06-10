タレントの武田久美子（５７）がメキシコ料理を楽しむ様子を披露し話題を呼んでいる。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「私の大好きなＭｅｘｉｃａｎｒｅｓｔａｕｒａｎｔにて私の住む街ＳａｎＤｉｅｇｏはＭｅｘｉｃａｎｆｏｏｄがとても美味しいのです」とつづると、複数ショットを公開。タイトめなトップスにデニムをあわせたコーデで衰えを見せない抜群のスタイルを披露している。続けて「私のお気に入