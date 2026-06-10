◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）広島・名原典彦外野手が３回に２号２ランを放った。１死一塁で西武・渡辺の高めの直球をコンパクトに振り抜き、左翼席へ。１点差に迫る一発に「入るとは思わなかったですが、気合と根性で持っていきました」とガッツポーズを決めた。スタンド最前列への一発。左翼手の岸が高くジャンプしていたこともあり、着弾が確認しにくい状況だった。二塁を回って