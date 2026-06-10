news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「チャットGPTに“示談金”相談『最低15万円』少女ら5人逮捕」についてお伝えします。◇高校生の少女(17)や少年ら5人が、逮捕されました。少女の元交際相手の男子高校生に暴行を加え、ケガをさせた上で、現金15万円を脅し取ろうとした疑いがもたれています。金額を決める上で使われたのが、チャットGPTでした。警視庁によりますと、今年1月、広場に呼び出された男子高校生が到着