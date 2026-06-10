◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-DeNA(10日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの大塚瑠晏選手が2試合連続となるホームランを放ち、誕生日の男の子の期待に応えました。大塚選手は2025年にドラフト3位ルーキーで日本ハムに入団。前日のDeNA戦では決勝の2号3ランを放ち、プロ入り初のお立ち台を経験。この日は、3回先頭打者で打席を迎えると、DeNA先発の石田裕太郎投手の甘く入ったシンカーを捉え、打球はあっという間にスタン