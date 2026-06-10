サッカー日本代表の中村敬斗選手が普段見せないレアショットを披露しています。ワールドカップ開幕が近づいている中、日本代表選手らは公式写真を撮影。その中で中村選手の着こなしが普段と違うと話題となっています。普段はソックスを下げてプレーすることで知られる中村選手ですが、ソックスをしっかり上げた“レアショット”を公開しています。現在、フランス1部のスタッド・ランスでプレーする中村選手。他の選手はソックスを