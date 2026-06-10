サンリオは10日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の第1作となるNintendo Switch／Nintendo Switch 2向けパーティゲーム『サンリオ パーティランド』を2026年10月29日に発売すると発表した。あわせてパッケージ版の予約受付を開始し、公式サイトの公開とプロモーションムービーの配信もスタートした。【写真】ポムポムプリンにこっそりトッピング？癒しすぎるゲーム画面に注目本