総務省によると、日本の15歳から34歳までの働いていない若者いわゆるニート（若年無業者）はコロナ禍以降徐々に増加していて、2024年には約61万人となっている。一方、海外に目を向けると、ニートの定義が日本とは異なるものの、イギリスでは16〜24歳のニートが約100万人いるとされ、若者のおよそ8人に1人を占めているという。このまま対策をしないと将来、さらなる増加が指摘されている。20年間で求人数が約160万件減少2026年5月