テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が９日に放送された。この日は「うぬぼれ注意オトコの自分番付」。ニッポンの社長・辻皓平、レインボー・池田直人、見取り図・リリー、とろサーモン・久保田かずのぶ、ガクテンソク・奥田修二、エバース・佐々木隆史、水田信二ら７人が、紅しょうが・熊元プロレスの「付き合いたい順位」を予想した。辻は自身を２位と予想。「僕、たぶん一番長いと思うんですよ。付き合いが。けっこう、ネタ