◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほペイペイ）阪神・中野が、今季初失策を記録し、1点リードが同点に変わった。2―1の4回2死一、三塁。ソフトバンク・庄子の打球は二塁・中野の正面へ。逆シングルでさばこうとするも、後逸。ボールは中前へ転々とした。このプレーで、同点に追いつかれた。