河野洋平氏元衆院議長で自民党総裁を務めた河野洋平（こうの・ようへい）さんが8日、死去した。89歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。後日、お別れ会を開く予定。関係者が10日明らかにした。1993年に宮沢内閣の官房長官として慰安婦問題で「おわびと反省」を表明する「河野談話」を発表し、旧日本軍の関与と強制性を認めた。野党時代の自民党総裁を経験し、党内で「護憲ハト派」の象徴的な存在として知られ