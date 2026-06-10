◇交流戦ソフトバンク―阪神（2026年6月10日みずほペイペイD）ソフトバンクが相手ミスを突いて同点に追いついた。2点を追う4回、柳田悠岐の右越え8号ソロで反撃を開始。2死から川瀬の二塁打、海野の内野安打で一、三塁のチャンスをつくると庄子の二塁への強烈なゴロを中野がグラブを弾かれて後逸。同点とした。