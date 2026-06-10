「西武−広島」（１０日、ベルーナドーム）広島の大卒４年目・名原典彦外野手が三回に反撃の２号２ランを放った。新井良太打撃コーチ命名の「ナバタイム」が発動した。「１番・右翼」で９試合連続１番起用されると、３点を追う三回１死一塁で渡辺勇が投じたボールを強振。飛球はフェンスをギリギリ越えて左翼席に飛び込んだ。スタンドインしたか、瞬時に判断がつかなかった名原は二塁ベース付近で立ち尽くしながらも、審判で