FIFAワールドカップの開催地アメリカでは、街中の壁にメッシ選手やクリスティアーノ・ロナウド選手の姿が描かれるなど、ワールドカップムードが一気に高まっています。そんな中、日本代表選手からサインをもらった子どもが持っていた「ステッカー」が、今アメリカ国内でも大流行しています。記者が実際に購入してみると見事、久保建英選手のカードをゲット。交換会が開催されるほどの盛り上がりで、開幕後はさらに過熱しそうだとい