料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食ほぼ30kcal＆120円！牛角完全再現の“丸ごと塩オクラ”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。TikTokで270万回、YouTubeで177万回以上再生されたと明かしており、人気焼肉チェーン「牛角」のメニューを自宅で低コストかつ簡単に再現する方法を紹介しています。 動画では、約10本のオクラを使用します。下準備のハイライトは、オクラのケバ