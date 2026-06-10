砂月凜々香が、新曲「君依存症」を本日6月10日に配信リリース。また、MVも公開となった。 （関連：【映像あり】砂月凜々香、“情緒中毒”な姿を映し出す「君依存症」MV） 本楽曲は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタによるプロデュース楽曲第5弾。“依存的な愛”をテーマにした歌詞とロックサウンドが絡み合う、ダークな恋愛ソングに仕上がっている。 また、MVも楽曲と同様にダークな雰囲