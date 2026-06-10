エア・タヒチ・ヌイとエア・タヒチは、共同運航（コードシェア）を6月3日から開始した。2025年12月に締結したコードシェア契約に基づき、エア・タヒチが運航するパペーテ〜ボラボラ島・ラロトンガ島線に、エア・タヒチ・ヌイの便名を付与する。エア・タヒチは、ATR機で島間路線を運航している。両社のネットワークを連携させることで、新路線の開設など魅力的なサービスの提供を目指す。