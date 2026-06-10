消防によりますと、きょう午後６時前、山形県寒河江市中郷の柏陵橋で車4台が絡む玉突き事故がありました。 この事故で、軽乗用車を運転していた22歳の男性が腰の痛みを訴え病院に搬送されたということです。 また、乗用車を運転していた64歳の女性と、同乗していた7歳の男の子、5歳の女の子も搬送されましたが、いずれも軽傷とみられています。 事故が起きたのは橋の中央付近だということです 警察によりますと、事故を受け、