山形県内で「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が増加しています。 【写真を見る】「水ぼうそう」患者数増加山形市の定点医療機関では前の週の8倍で警報レベルに県内は5週連続で注意報レベル（山形） 山形市では定点医療機関で確認された患者数が前の週の８倍に増え、警報レベルになりました。 「水疱瘡」は発熱と全身に現れる発疹が特徴の感染症で、抵抗力の弱い乳幼児や成人が感染した場合は