素足で歩ける砂浜を次世代へ。本格的な海のシーズンを目前に、山形県鶴岡市の海水浴場で清掃活動が行われました。 【写真を見る】うつくしい砂浜を守る！ゴミ拾いも人の手では限界が…そこで登場！“砂浜清掃特化”バギーが大活躍（山形・鶴岡市） 砂浜に広がるゴミ。大きさも種類も様々です。きょうは本格的な海水浴シーズンを前に、ゴミ拾いが行われました。 ゴミと砂を選別するため、参加者はふるいなどを