山形県東根市ではきょう「東根さくらんぼ」の品評会が行われました。どのさくらんぼも大きく宝石のように輝いていて、審査員のみなさん、かなり悩まれていました。 【写真を見る】色、大きさ、ツヤ、軸の太さ…審査員も悩んだ「東根さくらんぼ」品評会厳選な審査で最優秀に選ばれたのは！（山形） 東根市で生産される「東根さくらんぼ」は、国が地域性の高い農産物などを知的財産として保護する制度「ＧＩ保護制度」に登録され