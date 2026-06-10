山形県内でクマの出没が相次ぐ中、クマによる農業関係への被害が８つの市と村で確認されたことがわかりました。 【写真を見る】さくらんぼやいちごなど、クマによる農作物への被害も多数ワナなど使うクマ対策に県が交付金などで支援へ（山形） これはきょう県庁で開かれた危機管理調整会議で明らかにされたものです。 今月７日までのクマの目撃件数は３５８件と、過去最多となった去年よりも１１５件増えています。 また、今