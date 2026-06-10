さくらんぼが最盛期を迎えるなか、山形県村山市のさくらんぼ畑ではクマによる食害が連続して発生し猟友会がクマの捕獲を試みています。 【写真を見る】浮き彫りになる“クマ捕獲の難しさ”きのう設置の箱ワナにかからず枝は折られ、実はほとんどない…新たに3本の木でさくらんぼの食害（山形・村山市） けさ、猟友会と共にその現場を取材すると見えてきたのは捕獲の難しさでした。 村山市白鳥地区のさくらんぼ畑です。今朝