「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート「ものコン」に挑む技術者のたまごたちを紹介入賞！連覇！そして学校初の全国大会を目指し技術を高め合う！（山形） きょうは「ものづくりコンテスト」に向けて技術を高め合う、県立長井工業高校の実践的な学びを紹介します。