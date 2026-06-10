来季からドイツ・ブンデスリーガ１部に昇格する名門シャルケは現地６月10日、３部に降格したデュッセルドルフから田中聡を完全移籍で獲得したと発表。契約期間は2030年までだ。現在23歳のMFは、今冬にサンフレッチェ広島からデュッセルドルフに完全移籍。今季リーグ戦13試合に出場し、２アシストをマークしていた。 田中はシャルケの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。「シャルケの責任者の方々は、話