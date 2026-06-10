平川動物公園に新たな仲間です。お隣り・宮崎の動物園から、10日、メスのマサイキリンがやってきました。背の高いキリンは、一体どのように運ばれたのでしょうか？今年4月。宮崎市の動物園で多くの人が別れを惜しんでいたのは、マサイキリンの「ヒマリ」。2歳のメスです。（来園者）「ヒマリちゃんが生まれたときから、名前のアンケートに応募したりしていたので寂しい」引っ越し先は、鹿児島市の平川動物公園です。「