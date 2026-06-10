先日、every.のスタッフが自宅の玄関で見つけた「35」の数字。空き巣や強盗、悪徳な業者などが下見をして残した“マーキング”の可能性もあるといいます。5月、栃木県では強盗殺人事件が発生し、県内でも強盗の準備をした疑いで5人が逮捕されました。防犯への高い意識が求められる中、有効な対策とは？ ■住宅に残された謎の「35」…防犯のプロが指摘する“マーキング”の可能性 鹿児島市の住宅に設置されたイ