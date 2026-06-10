夏を代表する味覚、「金沢すいか」の初出荷が行われるなど本格的な農繁期を迎えています。特集では、農業従事者の高齢化と減少が進む中、新たに農業への道を歩み始めた人たちの思いを取材しました。「もう可愛いですね 大好きです、匂いも好きですし、食べるのも好きですし、見た目も好きですし、魅力に取りつかれています」と金沢市内の主婦・北山真規子さんが熱く語る野菜は、加賀野菜の一つ、金時草です。北山さんは金沢市下安