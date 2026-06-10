金沢市の繁華街で、元少年の飲酒運転により男女2人が死傷したひき逃げ事件をめぐり、遺族が元少年らの損害賠償の額などについて控訴した裁判で、名古屋高裁金沢支部は控訴を棄却しました。この事件は、2020年12月、金沢市香林坊と片町で当時19歳の元少年が飲酒運転により男女2人をはね逃走。片町の寿司店「蛇の目寿司」の女将だった当時78歳の女性が死亡しました。女性の遺族が、元少年らを相手取り、およそ5800万円余りの損害賠償