YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。性被害と自己責任論について、考えをつづりました。【投稿】轟ちゃんのポスト全文「まともな男性はむしろ被害者」轟ちゃんは、自身に寄せられた「轟ちゃんはいつまでも被害者の位置に自分を置いてしまっている。それが悲しい気持ちになるの『自分が』痴漢を受けて嫌だと感じたし『自分が』傷ついた気持ちになったんだよね？だったら向かうべきはどこまで